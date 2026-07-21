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Rusza budowa parku przy ul. Emilii Gierczak w Szczecinie

Region Anna Klimczyk

Wizualizacja parku. Fot. Pracownia Architektoniczna ARCHAID
Wizualizacja parku. Fot. Pracownia Architektoniczna ARCHAID
Dawny Stary Rynek w Dąbiu ma się zmienić nie do poznania. W najbliższych dniach na placu przy ul. Emilii Gierczak ruszy budowa parku kieszonkowego o nazwie „Zielony środek”.
Mieszkańcy zyskają tam przestrzeń do odpoczynku z ławkami i obrotowymi leżakami, a także plac na plenerowe festyny.

Zasadzonych zostanie prawie 500 metrów kwadratowych krzewów i ponad 200 m kw. bylin, a także trawy i turzyce ozdobne oraz efektowne czosnki. Zakończenie prac planowane jest pod koniec roku, a koszt inwestycji to ok. 1 mln zł.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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