Rusza budowa parku przy ul. Emilii Gierczak w Szczecinie

Dawny Stary Rynek w Dąbiu ma się zmienić nie do poznania. W najbliższych dniach na placu przy ul. Emilii Gierczak ruszy budowa parku kieszonkowego o nazwie „Zielony środek”.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Mieszkańcy zyskają tam przestrzeń do odpoczynku z ławkami i obrotowymi leżakami, a także plac na plenerowe festyny.Zasadzonych zostanie prawie 500 metrów kwadratowych krzewów i ponad 200 m kw. bylin, a także trawy i turzyce ozdobne oraz efektowne czosnki. Zakończenie prac planowane jest pod koniec roku, a koszt inwestycji to ok. 1 mln zł.