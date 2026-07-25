Zmiana organizacji ruchu w centrum Szczecina [ZDJĘCIA]

Zmiany na linii autobusowej 52

„Brama Portowa” (nr 10822) na ul. Wyszyńskiego wspólny z liniami 7, 8, 75, 76,

„Plac Zwycięstwa” (nr 10741) wspólny z liniami 61 i 76

„Brama Portowa” (nr 10823) wspólny z linią 76 (przy kwiaciarkach) – będzie to przystanek końcowy dla tej linii.

Linia 52 kursuje na trasie od ul. Wyszyńskiego – Brama Portowa – Plac Zwycięstwa – Brama Portowa – Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie do przystanku Wyspa Pucka wg obowiązującego rozkładu jazdy.Czasowej likwidacji uległy przystanki „Tkacka” i „Grodzka”. Na trasie objazdu wyznaczone są dodatkowe przystanki: