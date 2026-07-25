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Zmiana organizacji ruchu w centrum Szczecina [ZDJĘCIA]

Region Kacper Narodzonek

Grafika Wojciech Ochrymiuk
Grafika Wojciech Ochrymiuk
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
W związku z Jarmarkiem Jakubowym w okolicach placu Orła Białego zmieniła się organizacja ruchu.
Zamknięte są odcinki ulic: Wyszyńskiego, Mariackiej, Kuśnierskiej, Grodzkiej, Farnej, Sołtysiej i Tkackiej.

Zmiany na linii autobusowej 52

Linia 52 kursuje na trasie od ul. Wyszyńskiego – Brama Portowa – Plac Zwycięstwa – Brama Portowa – Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie do przystanku Wyspa Pucka wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Czasowej likwidacji uległy przystanki „Tkacka” i „Grodzka”. Na trasie objazdu wyznaczone są dodatkowe przystanki:
  • „Brama Portowa” (nr 10822) na ul. Wyszyńskiego wspólny z liniami 7, 8, 75, 76,
  • „Plac Zwycięstwa” (nr 10741) wspólny z liniami 61 i 76
  • „Brama Portowa” (nr 10823) wspólny z linią 76 (przy kwiaciarkach) – będzie to przystanek końcowy dla tej linii.
Zmiany obowiązują do 26 lipca (godz. 23:59).

Edycja tekstu: Natalia Chodań, Michał Król

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