Jarmark Jakubowy. Ostatnie odliczanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trwają ostatnie szlify przed rozpoczęciem Jarmarku Jakubowego. Ponad trzystu wystawców ma wyznaczone swoje miejsca, stawiane są kramy, scena i toalety. Od rana w okolicach katedry życie tętni jak w ulu.

- W środę są zamknięte ulice, rozstawiamy namioty, domki dla wystawców, którzy je wynajęli od nas, cała reszta przyjeżdża z własnymi i dopinamy ostatnie sprawdzanie, żeby się wszystko rano zgadzało, bo w czwartek przed nami najgorszy dzień: zjeżdża się prawie 300 wystawców i musimy ich sprawnie ulokować, od godz. 15 wszystko rusza - mówi koordynator Jarmarku Jakubowego Bożena Kordykiewicz.



Część ulic na Starym Mieście została wyłączona z ruchu samochodowego. Ograniczenia dla kierowców dotyczą między innymi ulic Mariackiej, Kuśnierskiej, Grodzkiej, Farnej, Sołtysiej i Tkackiej.



- Nie jest to nowość, mieszkańcy czy turyści, którzy przyjeżdżają do Szczecina, spotykają się z taką organizacją ruchu w tamtym miejscu od lat. Myślę, że to nie powinno być zaskoczeniem dla mieszkańców czy kierowców - wierzy rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Kacper Reszczyński.



Jarmark startuje w czwartek o godz. 15 i potrwa do niedzieli. Utrudnienia dla kierowców mogą potrwać do poniedziałkowego poranka.



Edycja tekstu: Jacek Rujna