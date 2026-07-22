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Jarmark Jakubowy. Ostatnie odliczanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Trwają ostatnie szlify przed rozpoczęciem Jarmarku Jakubowego. Ponad trzystu wystawców ma wyznaczone swoje miejsca, stawiane są kramy, scena i toalety. Od rana w okolicach katedry życie tętni jak w ulu.
- W środę są zamknięte ulice, rozstawiamy namioty, domki dla wystawców, którzy je wynajęli od nas, cała reszta przyjeżdża z własnymi i dopinamy ostatnie sprawdzanie, żeby się wszystko rano zgadzało, bo w czwartek przed nami najgorszy dzień: zjeżdża się prawie 300 wystawców i musimy ich sprawnie ulokować, od godz. 15 wszystko rusza - mówi koordynator Jarmarku Jakubowego Bożena Kordykiewicz.

Część ulic na Starym Mieście została wyłączona z ruchu samochodowego. Ograniczenia dla kierowców dotyczą między innymi ulic Mariackiej, Kuśnierskiej, Grodzkiej, Farnej, Sołtysiej i Tkackiej.

- Nie jest to nowość, mieszkańcy czy turyści, którzy przyjeżdżają do Szczecina, spotykają się z taką organizacją ruchu w tamtym miejscu od lat. Myślę, że to nie powinno być zaskoczeniem dla mieszkańców czy kierowców - wierzy rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Kacper Reszczyński.

Jarmark startuje w czwartek o godz. 15 i potrwa do niedzieli. Utrudnienia dla kierowców mogą potrwać do poniedziałkowego poranka.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- W środę są zamknięte ulice, rozstawiamy namioty, domki dla wystawców, którzy je wynajęli od nas, cała reszta przyjeżdża z własnymi i dopinamy ostatnie sprawdzanie, żeby się wszystko rano zgadzało, bo w czwartek przed nami najgorszy dzień: zjeżdża się prawie 300 wystawców i musimy ich sprawnie ulokować, od godz. 15 wszystko rusza - mówi koordynator Jarmarku Jakubowego Bożena Kordykiewicz.
- Nie jest to nowość, mieszkańcy czy turyści, którzy przyjeżdżają do Szczecina, spotykają się z taką organizacją ruchu w tamtym miejscu od lat. Myślę, że to nie powinno być zaskoczeniem dla mieszkańców czy kierowców - wierzy rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Kacper Reszczyński.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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