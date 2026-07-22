ORP Iskra zacumuje w Szczecinie

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych okrętów Marynarki Wojennej zawita do Szczecina. ORP „Iskra” zacumuje u stóp Wałów Chrobrego.

Edycja tekstu: Michał Król

Żaglowiec przypłynie do miasta w czwartek około godziny 13. Mieszkańcy i turyści będą mogli wejść na jego pokład między godz. 14 a 18, a także w piątek od 10 do 18.ORP „Iskra” opuści Szczecin w sobotę rano. Kolejna okazja do zwiedzania okrętu nadarzy się podczas tegorocznych Żagli.