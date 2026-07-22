Kolejny maluch w województwie otrzymał lek na rdzeniowy zanik mięśni

W szczecińskim szpitalu "Zdroje" podano kilkunastodniowemu chłopcu lek, który skutecznie powstrzymuje rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA.

Edycja tekstu: Michał Król

To kolejny noworodek w Zachodniopomorskiem, który został zakwalifikowany do refundowanej terapii genowej.SMA to rzadka choroba genetyczna, która bez leczenia może prowadzić nawet do śmierci - przypomina Katarzyna Stróżyk, rzeczniczka szpitala "Zdroje".- Choroba atakuje neurony ruchowe i powoduje uszkodzenie białek odpowiedzialnych za funkcjonowanie mięśni. Tym bardziej warto podkreślić, że mamy lek, który podaje się jednorazowo, dożylnie i który działa przez całe życie - mówi Stróżyk.Od 2022 roku wszystkie noworodki w Polsce są objęte bezpłatnym programem badań przesiewowych w kierunku SMA. Dzięki temu chorobę u chłopca wykryto jeszcze przed wystąpieniem objawów.Małgorzata Olszewska z zachodniopomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia podkreśla, że z programu leczenia korzystają także inni pacjenci z regionu.- Aktualnie pacjentów objętych programem leczenia SMA mamy w naszym województwie 53. Jest to 22 dzieci i 31 dorosłych. Wszyscy pacjenci w ramach programu lekowego otrzymują leki i są pod ścisłym nadzorem medycznym - mówi Olszewska.W ubiegłym roku zachodniopomorski oddział NFZ przeznaczył na leczenie pacjentów z SMA ponad 20 milionów złotych. Koszty pojedynczych terapii w ramach programów lekowych mogą wynosić od kilkunastu tysięcy do nawet kilku milionów złotych.