Policjanci zatrzymali organizatora gry "w trzy kubki"

Urządzał grę "w trzy kubki" nad morzem - został zatrzymany przez policję. W ręce funkcjonariuszy z Kołobrzegu wpadł 65-letni mężczyzna, który zachęcał przechodniów do udziału w hazardowej grze.

Podczas interwencji rozrzucił gotówkę, którą miał przy sobie. Policjanci zabezpieczyli część pieniędzy i przewieźli mężczyznę do komendy.



65-latek usłyszał zarzut dotyczący organizowania gry hazardowej. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień.



Edycja tekstu: Jacek Rujna