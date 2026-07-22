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Podejrzany o zabójstwo trafił do aresztu

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
21-latek z Chojny trafił do aresztu. Jest podejrzany o zabójstwo matki, miał też próbować zabić swoją babkę.
Doszło do tego w poniedziałek - młody mężczyzna przez trzy godziny ukrywał się na ogródkach działkowych. Tam zatrzymali go policjanci. Usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

O areszt wnioskowała gryfińska prokuratura.

- Prokurator składając wniosek motywował potrzebę stosowania aresztu tymczasowego zagrożeniem wysoką karą pozbawienia wolności, która może wpływać na postawę podejrzanego, który może przecież ukryć się, uciec, wpływać na zeznania świadków lub też na przykład popełnić przestępstwo przeciwko świadkom, którzy posiadają wiedzę na temat zbrodni, których on się dopuścił - wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala.

21-latkowi grozi kara od 10 lat więzienia do dożywocia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Prokurator składając wniosek motywował potrzebę stosowania aresztu tymczasowego zagrożeniem wysoką karą pozbawienia wolności, która może wpływać na postawę podejrzanego, który może przecież ukryć się, uciec, wpływać na zeznania świadków lub też na przykład popełnić przestępstwo przeciwko świadkom, którzy posiadają wiedzę na temat zbrodni, których on się dopuścił - wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala.

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