Problemy z kranówką w gminie Nowogard

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Prawie 20 tysięcy osób mieszkających w gminie Nowogard nie może pić kranówki. Sanepid wydał komunikat o obecności w miejskiej sieci wodnej bakterii z grupy e. coli.

Zalecenia dotyczą 12 miejscowości, między innymi Nowogardu, Karska i Dąbrowy.



- To bakterie niechorobotwórcze, a wskaźnikowe świadczące o tym, że mogło dojść do pogorszenia jakości wody. Wodę gotujemy i schładzamy przed jej wypiciem, umyciem zębów, myciem warzyw i owoców. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennych czynności takich jak mycie i spłukiwanie toalety - instruuje rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, Małgorzata Kapłan.



Komunikat o obecności bakterii w wodzie pojawił się 16 lipca. Został umieszczony na stronach lokalnego operatora wodociągów i na stronie urzędu miasta w Nowogardzie. Tutaj jednak informacja pojawiła się z opóźnieniem, na co zwrócili uwagę mieszkańcy w internetowych komentarzach.



Jak przekazał nam burmistrz miasta, Michał Wiatr, to normalna praktyka, a sytuacja jest pod kontrolą.



- Głównym operatorem jest PUWiS, który ma nad tym szczegółowy nadzór i mówiąc wprost, by nikt z tego tytułu nie robił jakiejś paniki; tej wody można używać. Gdyby doszło do naprawdę niebezpiecznej sytuacji, to my jako gmina jesteśmy zobowiązani podstawić mieszkańcom beczki z wodą, ale takiej konieczności absolutnie nie było - powiedział burmistrz.



O tym, czy wodę będzie można pić prosto z kranu, dowiemy się najprawdopodobniej w czwartek.



Zalecenia Sanepidu dotyczą miejscowości Nowogard, Warnkowo, Karsk, Dąbrowa, Bochlin, Wojcieszyn, Otręby, Miętno, Kulice, Ostrzyca, Gardna i Olchowo.



Edycja tekstu: Jacek Rujna