Psy ze schroniska na plakatach w centrum Kołobrzegu - to zachęta do adopcji

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Plakaty prezentujące psy z kołobrzeskiego schroniska zawisły przy kołobrzeskim ratuszu. W ten sposób miejscowe przytulisko chce promować adopcje zwierząt.

"Nie kupuj – adoptuj" - takim hasłem miasto zachęca do odwiedzenia schroniska dla zwierząt. Arkadiusz Pluciński, kierownik schroniska "Reks" nie ukrywa, że placówka chce wykorzystać fakt, że w wakacje Kołobrzeg odwiedzają tysiące turystów do promocji adopcji zwierząt.



- Bardzo dużo wczasowiczów zwiedza miasto, zwiedza starówkę. No i właśnie stąd pomysł, żeby również wyeksponować tam nasze zwierzaki do adopcji, które mamy tutaj - powiedział.



Spacerujący po centrum pozytywnie oceniają akcję schroniska.



- Wszystkie są piękne, nie?! - Bardzo dobry pomysł, tylko żeby po prostu ludzie się tak opiekowali tymi psami, a nie wzięli tylko na chwilę - mówili.



Obecnie w kołobrzeskim przytulisku przebywają 74 psy i 24 koty.



Edycja tekstu: Jacek Rujna