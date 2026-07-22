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Psy ze schroniska na plakatach w centrum Kołobrzegu - to zachęta do adopcji

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Plakaty prezentujące psy z kołobrzeskiego schroniska zawisły przy kołobrzeskim ratuszu. W ten sposób miejscowe przytulisko chce promować adopcje zwierząt.
"Nie kupuj – adoptuj" - takim hasłem miasto zachęca do odwiedzenia schroniska dla zwierząt. Arkadiusz Pluciński, kierownik schroniska "Reks" nie ukrywa, że placówka chce wykorzystać fakt, że w wakacje Kołobrzeg odwiedzają tysiące turystów do promocji adopcji zwierząt.

- Bardzo dużo wczasowiczów zwiedza miasto, zwiedza starówkę. No i właśnie stąd pomysł, żeby również wyeksponować tam nasze zwierzaki do adopcji, które mamy tutaj - powiedział.

Spacerujący po centrum pozytywnie oceniają akcję schroniska.

- Wszystkie są piękne, nie?! - Bardzo dobry pomysł, tylko żeby po prostu ludzie się tak opiekowali tymi psami, a nie wzięli tylko na chwilę - mówili.

Obecnie w kołobrzeskim przytulisku przebywają 74 psy i 24 koty.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Przemysława Polanina z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

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