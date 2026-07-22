Druga tura rekrutacji na ZUT

Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym rozpoczęła się druga tura rekrutacji. Wszyscy, którym nie udało się dostać na studia w pierwszym terminie, mogą spróbować jeszcze raz.
Z 44 dostępnych kierunków 30 otworzy drugi nabór. To między innymi biotechnologia, energetyka, mikrobiologia i ochrona środowiska.
Rekrutacja uzupełniająca zakończy się 25 sierpnia. Dokumenty będzie można złożyć jeszcze do 27, a 28 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Rekrutacja uzupełniająca zakończy się 25 sierpnia. Dokumenty będzie można złożyć jeszcze do 27, a 28 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki.
Edycja tekstu: Jacek Rujna