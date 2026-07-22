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Druga tura rekrutacji na ZUT

Region Katarzyna Filipowiak

źródło: Facebook / ZUTSzczecin
źródło: Facebook / ZUTSzczecin
Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym rozpoczęła się druga tura rekrutacji. Wszyscy, którym nie udało się dostać na studia w pierwszym terminie, mogą spróbować jeszcze raz.
Z 44 dostępnych kierunków 30 otworzy drugi nabór. To między innymi biotechnologia, energetyka, mikrobiologia i ochrona środowiska.

Rekrutacja uzupełniająca zakończy się 25 sierpnia. Dokumenty będzie można złożyć jeszcze do 27, a 28 sierpnia zostaną ogłoszone wyniki.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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A teraz lista najmniej popularnych kierunków

biotechnologia, energetyka, mikrobiologia i ochrona środowiska.

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