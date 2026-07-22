20 milionów złotych więcej na wozy dla strażaków ochotników

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Kolejne pieniądze trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych w Zachodniopomorskiem.

Zarząd województwa zwiększył o tę kwotę pulę na zakup wozów bojowych dla jednostek, które znalazły się na liście rezerwowej - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.



- Nie wszystkie jednostki dwa lata temu dostały granty, o które aplikowały, mówimy to o większych pieniądzach, mówimy o pieniądzach głównie, jeżeli chodzi o zakup wozów bojowych, ale też o ważne takie dosprzętowienia. Te 20 milionów złotych, mam nadzieję, że do końca tego roku trafi do tych jednostek, które czekają na liście rezerwowej - powiedział.



Na Pomorzu Zachodnim strażacy rocznie biorą udział w ponad 23 tysiącach akcji, z czego prawie połowa przypada na OSP. Do tej pory z funduszy unijnych udało się wesprzeć zakup 140 wozów bojowych dla strażaków-ochotników.



Edycja tekstu: Jacek Rujna