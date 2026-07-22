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20 milionów złotych więcej na wozy dla strażaków ochotników

Region Krzysztof Cichocki

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Kolejne pieniądze trafią do Ochotniczych Straży Pożarnych w Zachodniopomorskiem.
Zarząd województwa zwiększył o tę kwotę pulę na zakup wozów bojowych dla jednostek, które znalazły się na liście rezerwowej - mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

- Nie wszystkie jednostki dwa lata temu dostały granty, o które aplikowały, mówimy to o większych pieniądzach, mówimy o pieniądzach głównie, jeżeli chodzi o zakup wozów bojowych, ale też o ważne takie dosprzętowienia. Te 20 milionów złotych, mam nadzieję, że do końca tego roku trafi do tych jednostek, które czekają na liście rezerwowej - powiedział.

Na Pomorzu Zachodnim strażacy rocznie biorą udział w ponad 23 tysiącach akcji, z czego prawie połowa przypada na OSP. Do tej pory z funduszy unijnych udało się wesprzeć zakup 140 wozów bojowych dla strażaków-ochotników.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Krzysztofa Cichockiego z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- Nie wszystkie jednostki dwa lata temu dostały granty, o które aplikowały, mówimy to o większych pieniądzach, mówimy o pieniądzach głównie, jeżeli chodzi o zakup wozów bojowych, ale też o ważne takie dosprzętowienia. Te 20 milionów złotych, mam nadzieję, że do końca tego roku trafi do tych jednostek, które czekają na liście rezerwowej - powiedział.

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