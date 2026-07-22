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43-latek podejrzany o nielegalne rozpowszechnianie oprogramowania

Region Antoni Stefański

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, urządzenia diagnostyczne oraz ponad 42 tysiące złotych w gotówce. źródło: szczecin.policja.gov.pl
Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, urządzenia diagnostyczne oraz ponad 42 tysiące złotych w gotówce. źródło: szczecin.policja.gov.pl
Nielegalne oprogramowanie do diagnostyki samochodów sprzedawał w internecie 43-letni mieszkaniec Szczecina. Mężczyznę zatrzymali policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.
Śledczy ustalili, że za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego oferował komputery i zestawy diagnostyczne z nielegalnym oprogramowaniem. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, urządzenia diagnostyczne oraz ponad 42 tysiące złotych w gotówce.

43-latek usłyszał zarzuty dotyczące między innymi bezprawnego kopiowania i rozpowszechniania programów komputerowych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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