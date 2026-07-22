43-latek podejrzany o nielegalne rozpowszechnianie oprogramowania

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt komputerowy, urządzenia diagnostyczne oraz ponad 42 tysiące złotych w gotówce. źródło: szczecin.policja.gov.pl

Nielegalne oprogramowanie do diagnostyki samochodów sprzedawał w internecie 43-letni mieszkaniec Szczecina. Mężczyznę zatrzymali policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.