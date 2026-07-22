Świnoujście. Utrudnienia w strefie nadmorskiej. "Nie jeździmy na pamięć!"

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Świnoujście funduje turystom wakacyjny test na cierpliwość: w strefie nadmorskiej ruszył kolejny etap remontu ulicy Sienkiewicza, co oznacza jedno: całkowite zamknięcie kluczowego skrzyżowania z ulicą Matejki.

Dla wielu kierowców, wypad prosto nad morze oznacza szybki manewr zawracania. Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu zachęca, by nie jeździć na pamięć.



- W przypadku czasowej organizacji ruchu siłą rzeczy kierowcy mogą się nie odnaleźć. Dlatego przypominamy: nie jeździmy na pamięć, zwracamy uwagę na znaki drogowe - podkreślił.



Zdania na temat prowadzenia remontu drogi w środku sezonu są podzielone.



- Normalna sprawa, że przeszkadza, ale trzeba zrobić. - Przyjeżdżają tu ludzie co roku na wakacje, chcą normalnie pospacerować, pochodzić... - Świadczy to raczej o złych posunięciach władz miejscowych - mówili.



Skrzyżowanie ma być ponownie otwarte w październiku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna