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Świnoujście. Utrudnienia w strefie nadmorskiej. "Nie jeździmy na pamięć!"

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Świnoujście funduje turystom wakacyjny test na cierpliwość: w strefie nadmorskiej ruszył kolejny etap remontu ulicy Sienkiewicza, co oznacza jedno: całkowite zamknięcie kluczowego skrzyżowania z ulicą Matejki.
Dla wielu kierowców, wypad prosto nad morze oznacza szybki manewr zawracania. Wojciech Basałygo ze świnoujskiego magistratu zachęca, by nie jeździć na pamięć.

- W przypadku czasowej organizacji ruchu siłą rzeczy kierowcy mogą się nie odnaleźć. Dlatego przypominamy: nie jeździmy na pamięć, zwracamy uwagę na znaki drogowe - podkreślił.

Zdania na temat prowadzenia remontu drogi w środku sezonu są podzielone.

- Normalna sprawa, że przeszkadza, ale trzeba zrobić. - Przyjeżdżają tu ludzie co roku na wakacje, chcą normalnie pospacerować, pochodzić... - Świadczy to raczej o złych posunięciach władz miejscowych - mówili.

Skrzyżowanie ma być ponownie otwarte w październiku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Joanny Maraszek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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