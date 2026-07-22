Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Spacer w obronie Starego Bukowa-Alt Buchholz [ZDJĘCIA]

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin]
Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin]
Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin]
Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin]
Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin]
Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin]
Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin]
Fot. Katarzyna Filipowiak [Radio Szczecin]
Aktywiści zorganizowali dla mieszkańców przyrodniczą wyprawę, która była jednocześnie sprzeciwem wobec kolejnej próby sprzedaży przez Uniwersytet Szczeciński działek przy dawnym folwarku Alt Buchholz na północy Szczecina.
Spacer z przewodnikiem po Alt Buchholz

Spacer z przewodnikiem po Alt Buchholz

Walka o zachowanie Alt Buchholz trwa. Petycję podpisało ponad 500 mieszkańców
Mieszkańcy walczą o zachowanie Alt Buchholz
Spór o przyszłość Alt Buchholz
Spacer rozpoczął się od zbiórki na ulicy Ogrodniczej.

- Będziemy mówili o różnych aspektach. Chronione gatunki, ale również sąsiedztwo obszarów chronionych, ochrona krajobrazu i aspekty środowiskowe - powiedział Artur Krzyżanowski, inicjator spaceru i przewodnik po tych terenach.

- Wnieśliśmy wniosek formalny do Urzędu Miasta o utworzenie tutaj zespołu środowiska krajobrazowego. Nazwaliśmy go Stare Bukowo-Alt Buchholz - dodał.

- W tym całym kompleksie dolin, cała strefa krawędziowa Wzgórz Warszawskich to jest istotny obszar gdzie występują osuwiska. Występują tutaj gatunki których nigdzie indziej nie ma - podkreślił szczeciński botanik, dr Krzysztof Ziarnek.

- Dlaczego panie tu przyszły? - zaciekawiła się reporterka Radia Szczecin.
- I w sprawie i na wycieczkę. My tu mieszkamy. Mamy nadzieję że takie społeczne zebrania do czegoś prowadzą - usłyszała w odpowiedzi.

Petycję w obronie Starego Bukowa podpisało dotąd ponad 750 osób.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Katarzyny Filipiak [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. Festiwale, koncerty, czyli dzieje się w Świnoujściu
    (od 16 lipca oglądane 13144 razy)
  2. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od przedwczoraj oglądane 3826 razy)
  3. Tragiczny wypadek na DK10
    (od przedwczoraj oglądane 3330 razy)
  4. Miał zabić matkę i próbować pozbawić życia babcię. 21-latek usłyszał zarzuty
    (od wczoraj oglądane 2906 razy)
  5. Wypadek na S6. Nie żyje dziecko, są ranni. Droga zablokowana
    (od 16 lipca oglądane 2613 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Jarmark Jakubowy. Ostatnie odliczanie [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Książnicy Pomorskiej cenne zbiory zyskują nowe życie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie Pomorzany mają swój „trójkąt bermudzki” [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ceny paliw jeszcze wzrosną. Specjaliści ostrzegają [WIDEO]
Zakład Produkcji Wody "Miedwie" obchodzi 50-lecie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pchli targ nad Jeziorkiem Słonecznym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty