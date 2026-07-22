Spacer w obronie Starego Bukowa-Alt Buchholz [ZDJĘCIA]

Aktywiści zorganizowali dla mieszkańców przyrodniczą wyprawę, która była jednocześnie sprzeciwem wobec kolejnej próby sprzedaży przez Uniwersytet Szczeciński działek przy dawnym folwarku Alt Buchholz na północy Szczecina.

- I w sprawie i na wycieczkę. My tu mieszkamy. Mamy nadzieję że takie społeczne zebrania do czegoś prowadzą - usłyszała w odpowiedzi.





Petycję w obronie Starego Bukowa podpisało dotąd ponad 750 osób.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Spacer rozpoczął się od zbiórki na ulicy Ogrodniczej.- Będziemy mówili o różnych aspektach. Chronione gatunki, ale również sąsiedztwo obszarów chronionych, ochrona krajobrazu i aspekty środowiskowe - powiedział Artur Krzyżanowski, inicjator spaceru i przewodnik po tych terenach.- Wnieśliśmy wniosek formalny do Urzędu Miasta o utworzenie tutaj zespołu środowiska krajobrazowego. Nazwaliśmy go Stare Bukowo-Alt Buchholz - dodał.- W tym całym kompleksie dolin, cała strefa krawędziowa Wzgórz Warszawskich to jest istotny obszar gdzie występują osuwiska. Występują tutaj gatunki których nigdzie indziej nie ma - podkreślił szczeciński botanik, dr Krzysztof Ziarnek.- Dlaczego panie tu przyszły? - zaciekawiła się reporterka Radia Szczecin.