Ostatni dzień dla posłów PiS na złożenie deklaracji

W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czwartek to ostatni dzień, w którym posłowie PiS mogą składać deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Rzecznik partii Rafał Bochenek mówi, że osoby, które nie złożą tego oświadczenia wykluczą się z Prawa i Sprawiedliwości.- Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości. Działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały - tłumaczy Bochenek.Oświadczenia nie zamierzają złożyć politycy związani z Mateuszem Morawieckim. Przekonują, że ich stowarzyszenie rozszerza ofertę programową PiS.