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Ostatni dzień dla posłów PiS na złożenie deklaracji

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czwartek to ostatni dzień, w którym posłowie PiS mogą składać deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń.
W czwartek spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim

W czwartek spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim

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Rzecznik partii Rafał Bochenek mówi, że osoby, które nie złożą tego oświadczenia wykluczą się z Prawa i Sprawiedliwości.

- Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości. Działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały - tłumaczy Bochenek.

Oświadczenia nie zamierzają złożyć politycy związani z Mateuszem Morawieckim. Przekonują, że ich stowarzyszenie rozszerza ofertę programową PiS.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Rzecznik partii Rafał Bochenek mówi, że osoby, które nie złożą tego oświadczenia wykluczą się z Prawa i Sprawiedliwości.

Dodaj komentarz 2 komentarze

Kaczyński ma spore doświadczenie w "rozmowach ostatniej szansy". Kiedyś usiłował przywoływać do porządku Leppera, a potem Ziobrę. Z różnym skutkiem...
@ Jan Nowak-przynajmniej przywołuje do porządku, nie jak jego przeciwnik polityczny Donald. Ten nie znosi sprzeciwu a jego sługusi w obawie przed utratą stołków są jednomyślni,nawet jeśli mają inne zdanie.
Przenosi to się też na ich zwolenników,którzy operują takim samym językiem,wiadomo jakim.

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