Ostatni dzień dla posłów PiS na złożenie deklaracji

W południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Czwartek to ostatni dzień, w którym posłowie PiS mogą składać deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń.
W czwartek spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim
- Jeżeli tego oświadczenia nie złoży, to automatycznie jest oczywiście poza naszą formacją polityczną. Każdy tutaj podejmuje decyzję samodzielnie, nie ma żadnego przymusu. Działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesem Prawa i Sprawiedliwości. Działalnością, która jest wykluczona przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w drodze uchwały - tłumaczy Bochenek.
Oświadczenia nie zamierzają złożyć politycy związani z Mateuszem Morawieckim. Przekonują, że ich stowarzyszenie rozszerza ofertę programową PiS.
Edycja tekstu: Natalia Chodań
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Kaczyński ma spore doświadczenie w "rozmowach ostatniej szansy". Kiedyś usiłował przywoływać do porządku Leppera, a potem Ziobrę. Z różnym skutkiem...
@ Jan Nowak-przynajmniej przywołuje do porządku, nie jak jego przeciwnik polityczny Donald. Ten nie znosi sprzeciwu a jego sługusi w obawie przed utratą stołków są jednomyślni,nawet jeśli mają inne zdanie.
Przenosi to się też na ich zwolenników,którzy operują takim samym językiem,wiadomo jakim.