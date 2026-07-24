Arkadiusz Marchewka odpowiada posłom PiS ws. Przylądka Pomerania

Ministerstwo Infrastruktury odpiera zarzuty polityków Prawa i Sprawiedliwości dotyczące budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Podczas konferencji w Świnoujściu przedstawiciele PiS przekonywali, że inwestycja nie ma niezbędnych decyzji, pozwoleń ani finansowania.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka odpowiada, że inwestycja jest realizowana etapami. Jak podkreśla - decyzje umożliwiające rozpoczęcie prac na lądzie są. Trwa natomiast procedura uzyskiwania decyzji środowiskowych dla docelowego portu i toru podejściowego.- Przygotowujemy decyzje środowiskowe dla portu o głębokości 17 metrów i dużego portu o wielkości 186 hektarów. Tej dokumentacji po prostu nie było. Pan Gróbarczyk zostawił pusty projekt, zostawił umowę przedwstępną z katarskim inwestorem, który to nie zapewniał tego finansowania - poinformował Marchewka.Minister Marchewka odrzuca także twierdzenia, że projekt Przylądek Pomerania jest powtórzeniem koncepcji przygotowanej za rządów PiS. Według resortu obecna inwestycja będzie znacznie większa i pozwoli na obsługę największych kontenerowców wpływających na Bałtyk.Minister Marchewka porównał koncepcję techniczną budowy terminala z lat 2022–23 z obecnym projektem Przylądka Pomerania. Jak podkreśla, to większa i ambitniejsza inwestycja.- Zamiast portu o głębokości 14,5 metra, do którego nie mogłyby wpłynąć kontenerowce, będzie 17 metrów. Zamiast 700 metrów nabrzeży, będzie ich 3000. Zamiast 40 hektarów lądu, będzie ich 186. Zamiast katarskiego inwestora, wykona to port we współpracy z Urzędem Morskim - dodał Marchewka.Port zapewnia, że są pieniądze na budowę infrastruktury potrzebnej do powstania portu – między innymi falochronu i toru podejściowego. Nie ma natomiast jeszcze finansowania na sam terminal kontenerowy, czyli część, którą miał zbudować prywatny inwestor.