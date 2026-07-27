Przyszli po poszukiwanego, a znaleźli narkotyki

Zamiast poszukiwanego odkryli na miejscu narkotyki, tak zakończyła się interwencja szczecińskich policjantów w jednym z mieszkań w Kołobrzegu.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 900 gramów narkotyków, w tym mefedron, metamfetaminę i MDPV.



W związku ze sprawą zatrzymano 63-letniego mieszkańca miasta. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

