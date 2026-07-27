Podszyli się i wyłudzili pieniądze od seniorki

Podszyli się pod pracownika banku i wyłudzili prawie 48 tysięcy złotych. Policjanci z Kołobrzegu zatrzymali 21-latka podejrzanego o udział w oszustwie, którego ofiarą padła 68-letnia mieszkanka powiatu.
Mężczyzna został zatrzymany w Warszawie, gdy próbował wypłacić pieniądze. Miał on działać w porozumieniu z innymi oszustami.
Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas