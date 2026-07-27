Będzie kontrola w szpitalu w Barlinku

Decyzję o kontroli w szpitalu w Barlinku podjęli radni po wielogodzinnej dyskusji na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. W lecznicy miało dochodzić do licznych nieprawidłowości.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Mieszkańcy i niektórzy pracownicy placówki alarmowali między innymi o bezpodstawnych zwolnieniach z pracy, mobbingu czy fałszowaniu dokumentacji medycznej.W szpitalu kontrole przeprowadził już Wojewódzki Oddział NFZ. Po niej nałożył na placówkę karę w wysokości 220 tys. złotych.Sprawą zajęła się też Prokuratura Rejonowa w Myśliborzu, która obecnie prowadzi 6 postępowań w tej sprawie - przekazał Damian Kordykiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.- Trzy z tych zawiadomień dotyczą naruszania praw pracowników, m.in. związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Trzema obejmuje się doniesienia o możliwości narażenia pacjentów i pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - poinformował Kordykiewicz.Do sprawy będziemy wracać.