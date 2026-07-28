Odzyskano cenne starodruki, trafią do Szczecina

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Starodruki zrabowane z przedwojennego księgozbioru Biblioteki Miejskiej w Szczecinie odzyskano, dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Księgi z XVI w. i słownik bibliograficzny z XVIII w. przekazano szczecińskiej Książnicy Pomorskiej – podało MKiDN.