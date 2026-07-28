Policja przygotowuje się do Pol’and’Rock Festival, ale nie tylko

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To jeden z największych festiwali muzycznych w kraju, a także ogromne wyzwanie logistyczne. W czwartek rusza Pol’and’Rock Festival 2026.

Od wielu dni przygotowują się do niego także służby. - Zabezpieczamy to wydarzenie w ramach operacji policyjnej - poinformował nadinsp. Szymon Sędzik, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. - Jesteśmy do tego przygotowani, mamy siły wsparcia z całej Polski, bo to ogromne przedsięwzięcie. W ramach jednego dużego zabezpieczenia operacji policyjnej "Gryf" 2026 bierze udział ponad dwa tysiące funkcjonariuszy.



Policjanci w najbliższym czasie będą czuwać także nad bezpieczeństwem uczestników Sunrise Festivalu w Kołobrzegu i Tour de Pologne, który w tym roku po 24 latach wróci na Pomorze Zachodnie. A Pol’and’Rock Festival startuje 30 lipca i potrwa do 1 sierpnia na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski