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Tour de Pologne w Szczecinie. Zmiany dla kierowców

Region Anna Klimczyk

Fot. pixabay.com / skeeze (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / skeeze (CC0 domena publiczna)
Tour de Pologne przejedzie przez Szczecin. Będą sportowe emocje, ale kierowcy muszą przygotować się na spore utrudnienia, ponieważ część ulic zostanie czasowo wyłączona z ruchu.
- Chcę zaapelować do mieszkańców o słuchanie komunikatów - powiedział nadinsp. Szymon Sędzik, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. - Dla zachodniopomorskiej ziemi ten wyścig nie jest czymś, co jest coroczną kwestią, więc troszeczkę zmian organizacji ruchu, ale też wyrozumiałości użytkowników ruchu i turystów. Bardzo bym chciał za pośrednictwem państwa o to zaapelować.

Funkcjonariusze informują, że podczas wyścigu będą na bieżąco kierować ruchem i reagować na aktualną sytuację na drogach. Tegoroczna edycja Tour de Pologne potrwa od 3 do 9 sierpnia i pojedzie pod hasłem „Północ–Południe”, łącząc nadmorskie krajobrazy z górskimi etapami.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Chcę zaapelować do mieszkańców o słuchanie komunikatów - powiedział nadinsp. Szymon Sędzik, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

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