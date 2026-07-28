Tour de Pologne w Szczecinie. Zmiany dla kierowców

Fot. pixabay.com / skeeze (CC0 domena publiczna)

Tour de Pologne przejedzie przez Szczecin. Będą sportowe emocje, ale kierowcy muszą przygotować się na spore utrudnienia, ponieważ część ulic zostanie czasowo wyłączona z ruchu.

- Chcę zaapelować do mieszkańców o słuchanie komunikatów - powiedział nadinsp. Szymon Sędzik, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. - Dla zachodniopomorskiej ziemi ten wyścig nie jest czymś, co jest coroczną kwestią, więc troszeczkę zmian organizacji ruchu, ale też wyrozumiałości użytkowników ruchu i turystów. Bardzo bym chciał za pośrednictwem państwa o to zaapelować.



Funkcjonariusze informują, że podczas wyścigu będą na bieżąco kierować ruchem i reagować na aktualną sytuację na drogach. Tegoroczna edycja Tour de Pologne potrwa od 3 do 9 sierpnia i pojedzie pod hasłem „Północ–Południe”, łącząc nadmorskie krajobrazy z górskimi etapami.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski