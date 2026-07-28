"Hotel" Gołębiewski w Pobierowie walczy o pięć gwiazdek... i miano hotelu

Obiekt Gołębiewski w Pobierowie walczy o miano pięciogwiazdkowego hotelu. Do marszałka województwa zachodniopomorskiego wpłynął oficjalny wniosek o zaszeregowanie go jako hotelu i przyznanie mu najwyższej, pięciogwiazdkowej kategorii.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Inwestor złożył też dokumenty o pozwolenie na oficjalne rozpoczęcie świadczenia tam usług hotelarskich.Nadmorski gigant przyjmuje gości od czerwca na podstawie wydanej w maju promesy. Była to urzędowa obietnica wpisu na listę, pod warunkiem spełnienia kryteriów. Choć na podjeździe i w basenie gości wita nazwa hotel, formalnie obiekt nie mógł dotąd oficjalnie posługiwać się tą chronioną prawem nazwą.Teraz ruch należy do urzędników i inspektorów, którzy szczegółowo sprawdzą, czy kompleks w Pobierowie spełnia pięciogwiazdkowe wymogi.