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"Hotel" Gołębiewski w Pobierowie walczy o pięć gwiazdek... i miano hotelu

Region Weronika Łyczywek

Fot. Facebook / Gołębiewski Pobierowo
Fot. Facebook / Gołębiewski Pobierowo
Obiekt Gołębiewski w Pobierowie walczy o miano pięciogwiazdkowego hotelu. Do marszałka województwa zachodniopomorskiego wpłynął oficjalny wniosek o zaszeregowanie go jako hotelu i przyznanie mu najwyższej, pięciogwiazdkowej kategorii.
Inwestor złożył też dokumenty o pozwolenie na oficjalne rozpoczęcie świadczenia tam usług hotelarskich.

Nadmorski gigant przyjmuje gości od czerwca na podstawie wydanej w maju promesy. Była to urzędowa obietnica wpisu na listę, pod warunkiem spełnienia kryteriów. Choć na podjeździe i w basenie gości wita nazwa hotel, formalnie obiekt nie mógł dotąd oficjalnie posługiwać się tą chronioną prawem nazwą.

Teraz ruch należy do urzędników i inspektorów, którzy szczegółowo sprawdzą, czy kompleks w Pobierowie spełnia pięciogwiazdkowe wymogi.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

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