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"Trend odchodzenia z policji jest w odwrocie"

Region Anna Klimczyk

Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Anna Klimczyk [Radio Szczecin]
W Szczecinie odbyły się wojewódzkie obchody związane ze 107. rocznicą istnienia formacji. W szeregach zachodniopomorskiej policji pracuje prawie 5 tys. funkcjonariuszy.
Trend odchodzenia z policji, o którym mówiło się przez kilka lat, jest w odwrocie - mówi Wiesław Szczepański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Natomiast żeby to się zadziało, musieliśmy podejmować szereg działań. Po pierwsze, zrównaliśmy wynagrodzenie początkującego policjanta z wynagrodzeniem żołnierza. Wprowadziliśmy od roku 2024 prawie 30 procent podwyżki dla policjantów - powiedział Szczepański.

Warto także zaznaczyć, że zachodniopomorski garnizon jest bliski pełnej obsady. Być może nie będziemy zwiększać już liczby etatów - dodał Szczepański.

- Komendant dostał prawie 100 etatów teraz 9 lipca i to jest taki element bezpieczeństwa, kiedy nie będziemy zwiększać już chyba stanu etatowego - podsumował.

W polskiej policji służy ponad 100 tys. funkcjonariuszy.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Trend odchodzenia z policji, o którym mówiło się przez kilka lat, jest w odwrocie - mówi Wiesław Szczepański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Warto także zaznaczyć, że zachodniopomorski garnizon jest bliski pełnej obsady. Być może nie będziemy zwiększać już liczby etatów - dodał Szczepański.

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