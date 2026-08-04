20 nowych elektryków dla Szczecina - miasto podpisało umowę na autobusy

Fot. ZDiTM Szczecin

Solaris dostarczy 20 nowych autobusów elektrycznych dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica". Miasto podpisało umowę na pojazdy przegubowe, których zakup opiewa na kwotę ponad 90 milionów złotych.

Będą one zawierać szereg udogodnień dla pasażerów.



- Pojazdy muszą być wyposażone w klimatyzację, rampę najazdową dla wózków, ładowarki USB w przestrzeni pasażerskiej, oświetlenie wewnętrzne LED czy monitoring minimum 9 kamer - tłumaczy rzecznik lewobrzeżnej spółki Krzysztof Ufland.



Nowe "przegubowce" pomieszczą 120 pasażerów. Mają dotrzeć do Szczecina najpóźniej do października 2028 roku.



Edycja tekstu: Jacek Rujna