W trakcie transportu do szpitala ranny mężczyzna obrażał ratowników, w pewnej chwili zaatakował jednego z nich, zaczął go dusić i bić.

Do zdarzenia doszło w sobotę w Trzebiatowie. Dyspozytor otrzymał wcześniej zgłoszenie o mężczyźnie, który leży na trawie. Na miejscu okazało się, że to 31-latek z raną głowy i kolana.Po ataku na ratowników, zatrzymali oni ambulans i wezwali policję. Mężczyzna został zatrzymany.Ratownik z urazami obręczy barkowej, kręgosłupa, nogi i ręki trafił do szpitala.