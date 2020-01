Okradli starszą panią. Na razie są bezkarni

21 tysięcy złotych ukradli oszuści starszej mieszkance Kołobrzegu. Było to kolejne z przestępstw, kiedy ktoś przez telefon podał się za bliską osobę ofiary.

Tym razem do 73-latki zadzwoniła kobieta udając jej córkę i prosząc o pieniądze. U kobiety pojawił się kurier, który odebrał gotówkę. Jak się później okazało - nikt z rodziny nie potrzebował pieniędzy.Sprawę wyjaśnia policja. Funkcjonariusze apelują - szczególnie do starszych osób - o nieprzekazywanie obcym osobom pieniędzy, a w razie telefonu od kogoś z rodziny z prośbą o pożyczkę o upewnieniu się czy to nie próba oszustwa.Policjanci proszą też o zgłaszanie wszystkich prób kradzieży.