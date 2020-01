Dlaczego chcą odwołać wójt Dobrej? Trwa zbiórka podpisów pod referendum

Do tej pory udało się zebrać ponad tysiąc podpisów za odwołaniem wójt Teresy Dery. Fot. Radio Szczecin

Fatalny stan dróg, niedziałające lampy solarne i chaotyczne zabudowanie gminy - Jacek Zienkiewicz wskazuje główne powody zorganizowania referendum za odwołaniem wójt gminy Dobra Teresy Dery.

Zienkiewicz jest koordynatorem zbiórki podpisów wśród mieszkańców.Jak mówił w "Samorządowej Przeplatance" Radia Szczecin, głosujący wybrali ponad rok temu obecną wójt na kolejną kadencję, ponieważ nie zdawali sobie sprawy, że gmina będzie zarządzana tak nierozsądnie.- Listy podpisuje coraz więcej mieszkańców okolicy - podkreśla Zienkiewicz. - Z bardzo różnych miejscowości: Dobrej, Dołuj, Mierzyna, Bezrzecza, Buku, Stolca, Krzypnicy, zgłaszają swoje różne problemy. Niektóre są podobne do tych, które mamy my, bo są uniwersalne. W bardzo wielu miejscach są zainstalowane lampy solarne, słynne już chyba na całą Polskę, które po prostu nie świecą, dlatego jesienne wieczory są po prostu niebezpieczne.Do tej pory udało się zebrać ponad tysiąc podpisów za odwołaniem wójt Teresy Dery.Żeby jednak doszło do referendum w Dobrej, inicjatorzy akcji muszą zebrać ich blisko 1700.