Nowe samochody trafiły do strażaków z regionu [WIDEO, ZDJĘCIA]

W piątek dziewięć samochodów ratowniczo-gaśniczych trafiło do strażaków zawodowych i jednostek ochotniczych naszego województwa.

Nasz wóz strażacki miał 50 lat i musieliśmy go naprawiać po nocach - powiedział Radiu Szczecin Marcel Dubaj, prezes OSP w Dobrej koło Nowogardu.- Jest to samochód, który w pełni będzie nam teraz dobrze służył. Do tej pory posiadaliśmy auto Magirus, który miał 50 lat. Ostatni rok był dla nas ciężki, bo bardzo często ulegał awarii. Przyjeżdżaliśmy z akcji, musieliśmy siedzieć po nocach i naprawiać go, żeby na drugi dzień znowu był sprawny - mówił Dubaj.- Spotykamy się tutaj kolejny raz. Kolejny raz na przekazaniu zarówno nowych samochodów, ale także i tych używanych. I ktoś by mógł powiedzieć: no nudy, kolejny raz podobna uroczystość. Ale tak by mógł powiedzieć chyba tylko ten, który nie wie co oznaczają te samochody - mówił poseł Leszek Dobrzyński.Łączna wartość przekazanych samochodów to ponad 3 mln zł. Zakup został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Miasta Szczecin.