10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, których podczas próby włamania do samochodów przyłapali kołobrzescy policjanci.

Funkcjonariusze podczas nocnego patrolu zwrócili uwagę na 24- i 41-latka, którzy na widok radiowozu usiłowali się schować za zaparkowanymi autami.



Okazało się, że obaj próbowali ukraść paliwo ze zbiorników - mieli przy sobie węże i puste kanistry. Usłyszeli już zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem.



Do tego starszy z nich jest podejrzany o kradzieże elektronarzędzi, włamanie do kontenera na budowie i włamanie na konto bankowe - sąd zdecydował, że trafi on na miesiąc do aresztu.