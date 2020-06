"Podczas kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, Pomorze Zachodnie stało się polską racją stanu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

O północy rozpocznie się cisza wyborcza. To już ostatni czas na przekonanie nieprzekonanych. To wybór między Polską plus, a Polską minus - tak do głosowania na Andrzeja Dudę zachęcają politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Na konferencji prasowej w szczecińskiej siedzibie PiS byli wojewodowie, posłowie, radni a także sympatycy i antykomunistyczni działacze Grudnia'70.



- Podczas kadencji prezydenta Andrzeja Dudy Pomorze Zachodnie stało się polską racją stanu - mówił wojewoda Tomasz Hinc i prosił mieszkańców województwa, aby nie cofali się do tego, co było przed pięciu laty. - Skala inwestycji, która jest na Pomorzu Zachodnim i jest naszym udziałem w tej kadencji jest niespotykana.



Tym samym poseł Leszek Dobrzyński wierzy, że uda się dokończyć rozpoczęte inwestycje takie jak budowę tunelu do Świnoujścia czy budowę fabryki polimerów w Policach i nikt ich nie wypali żelazem. - My wspieramy Andrzeja Dudę właśnie dlatego, że dba zarówno o polską tradycję, ale też i o polską przyszłość, bo przyszłość i rozwój Polski są dla nas niezwykle istotne - podkreśla Dobrzyński.



Waldemar Brygman, ranny podczas strajków w grudniu 1970 roku, prosi o głosy na prezydenta Dudę, bo to prezydent, który odważnie mówi o polskiej historii, czego przykładem jest ostatnia wizyta w Białym Domu.



- Brnie do takiej sytuacji, że jesteśmy dumni z Rzeczpospolitej - przyznaje Brygman.



Wybory prezydenckie w najbliższą niedzielę.