"To jest najdłuższa kampania wyborcza, trwa prawie pół roku"

Politolog prof. Maciej Drzonek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeśli wyniki głosowania poznamy jeszcze w poniedziałek, to będzie to duży sukces Państwowej Komisji Wyborczej - powiedział w "Popołudniowej Przeplatance" Radia Szczecin politolog prof. Maciej Drzonek.

Obecnie znamy wyniki z blisko 100 proc komisji.



- Już teraz widzimy, że jest bardzo blisko tego, by te wyniki były ogłoszone dzisiaj. 99 procent wyników już mamy. Bardzo dobre działanie PKW, poniżej 24 godzin znamy prawie całkowite wyniki. Przy tak dużej frekwencji i specyfice, gdzie część osób głosowało korespondencyjnie - mówi Drzonek.



Frekwencja w wyborach była rekordowa wysoka, a powody są trzy - dodał Drzonek. - To m.in. bardzo długa kampania wyborcza.



- Wyborcy w końcu chcieli zakończyć ten proces wyborczy. To jest przecież najdłuższa kampania wyborcza, trwała prawie pół roku. Po drugie bardzo wysoka polaryzacja na polskiej scenie politycznej, co pokazują te wyniki. A trzecia rzecz, to pojawienie się kandydata, który nie był kandydatem partyjnym, czyli Szymon Hołownia. Te ponad dwa miliony głosów to są wyborcy, którzy wcześniej nie głosowali - mówi Drzonek.



Frekwencja w Polsce w niedzielnych wyborach wyniosła prawie 65 procent. Druga tura wyborów - 12 lipca.