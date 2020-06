Festiwal Szczecin Classic wystartował [ZDJĘCIA]

Utwory Ludwiga van Beethovena, Stephana Thelena i Clauda Debussy’ego zagrał "Al Pari Quartet". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Koncert Inauguracyjny - relacjonowany na naszej stronie internetowej - odbył się na Patio Posejdon Center.

Utwory Ludwiga van Beethovena, Stephana Thelena i Clauda Debussy'ego zagrał "Al Pari Quartet". To zespół czterech młodych artystek, studentek Akademii Muzycznej we włoskiej Cremonie.



- Wtorkowy koncert to przede wszystkim dla nas wielka radość - mówiła po występie skrzypaczka zespołu Marta Lucjan. - Bardzo się ucieszyłyśmy przede wszystkim dlatego, że mogłyśmy zagrać w Polsce. Dlatego, że nasz kwartet bardzo dużo występuje we Włoszech z racji, że studiujemy kameralistykę w Cremonie. Pierwszy skrzypek Kwartetu Śląskiego Szymon Krzeszowiec był naszym pierwszym nauczycielem. Przez pierwsze dwa lata naszej działalności był naszym głównym mentorem.



Podczas koncertu kwartet wykonał specjalnie dla nich napisany utwór Stephana Thelena.



We wtorek ciąg dalszy Festiwal Szczecin Classic. Na 19.30 zaplanowano koncert z Technoparku.