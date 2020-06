Gość RSnW: Trump chciałby zbudować inny układ obecności USA w Europie

Efekty wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA - tematem "Magazynu Międzynarodowego" Radia Szczecin.

Zdaniem gościa programu, Donald Trump z Polską od pewnego czasu gra i będzie grał jeżeli zostanie prezydentem - powiedział prof. Zbigniew Lewicki, politolog i amerykanista.



- Osadzenie Polski w roli takiego centralnego państwa, przynajmniej Europy Środkowo-Wschodniej, ale może też i szerzej, w którym Stany Zjednoczone są obecne politycznie, militarnie i gospodarczo. Mówię szerzej, bo to jest jakoś związane z tymi złymi relacjami Waszyngton - Berlin. Polska nie jest oczywiście w stanie zastąpić Niemiec, ale politycznie jest to możliwe. Wydaje się, że Trump chciałby zbudować inny układ obecności amerykańskiej w Europie. I w tym układzie my bylibyśmy tymi, którzy najwięcej zyskają - mówił Lewicki.



Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem 24 czerwca. W deklaracji podpisanej przez obu przywódców na zakończenie wizyty zawarto zapisy, mówiące o pogłębianiu współpracy obronnej przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych oraz rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej.