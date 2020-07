Radni PiS: "miasto jest zachwaszczone, całkowity brak planu"

Tymczasem - zdaniem radnych PiS - w mieście trwa niekontrolowany rozrost traw i chwastów, a mieszkańcy nie mogą swobodnie korzystać z parków czy skwerów. Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin]

Kosimy absolutne minimum - tak zastępca prezydenta Szczecina odpowiada na apel Prawa i Sprawiedliwości.

Według radnych PiS, miasto jest zachwaszczone i nie ma to nic wspólnego z ekologią.



Zakład Usług Komunalnych nie zleca koszenia traw w okresie największych deficytów w gospodarce wodnej aglomeracji, ograniczono je do niezbędnego minimum - napisał wiceprezydent Szczecina, Michał Przepiera.



Tymczasem - zdaniem radnych PiS - w mieście trwa niekontrolowany rozrost traw i chwastów, a mieszkańcy nie mogą swobodnie korzystać z parków czy skwerów. Według radnych trawy są już tak wysokie, że zaczynają zakrywać znaki drogowe i utrudniają ruch. Jednak - jak poinformował zastępca prezydenta miasta - rozpoczęto akcję wykaszania miejsc potencjalnie niebezpiecznych np. przejść dla pieszych.



Radni uważają też, że obecna ekologiczna wizja prezydenta to całkowity brak planu i niebywałe zaniedbanie oraz szukanie oszczędności w budżecie miasta poprzez rezygnowanie z pielęgnacji terenów zielonych.



Wiceprezydent Przepiera przyznaje, że miasto dopiero opracowuje dokument - wraz z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym - w celu stworzenia programu zagospodarowania zielonych przestrzeni miejskich.