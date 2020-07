Prezydencki minister: Wybór Andrzeja Dudy to gwarancja dalszego rozwoju Pomorza Zachodniego i Polski

Paweł Mucha. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Wybór Andrzeja Dudy na kolejną kadencję to gwarancja dalszego rozwoju Pomorza Zachodniego i Polski - powiedział w "Popołudniowej Przeplatance" Paweł Mucha, minister w Kancelarii Prezydenta RP a także radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Minister dodał, że obok spraw bezpieczeństwa i rodziny, inwestycje i rozwój gospodarczy Polski są dla Andrzeja Dudy sprawami kluczowymi.



- To jest też prezydent, który bardzo często przyjeżdżał na Pomorze Zachodnie. Dziś widzimy to w wielu inwestycjach realizowanych w tym regionie, gdzie pan prezydent patronował rozwojowi Pomorza Zachodniego i ma program pozytywny, więc pan prezydent skupia się na tym, żeby mówić o milionie miejsc pracy, mówi o bonie turystycznym. Z drugiej strony mamy ogromną determinację. Niestety, determinację polegającą na tym, że takimi też metodami kłamstwa i manipulacji Platforma Obywatelska próbuje dojść do władzy. Tylko, że ja jestem przekonany, że wyborcy nie dadzą się zwieść - powiedział Mucha.



Minister Paweł Mucha dodał, że wygrana Rafała Trzaskowskiego może oznaczać przyspieszone wybory, a co za tym idzie likwidację programów prospołecznych wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.



Media zagraniczne funkcjonujące w Polsce próbują przekonywać Polaków, na kogo mają głosować - powiedział Paweł Mucha. W ten sposób minister odniósł się do publikacji "Faktu" na temat prezydenta Andrzeja Dudy.



Poszkodowana rodzina opisana przez dziennik, będzie się domagała na drodze sądowej miliona złotych odszkodowania od niemieckiej gazety.



- Tego rodzaju ingerencja jest absolutnie niedopuszczalna. Żadne demokratyczne państwo nie może sobie pozwolić na tego rodzaju manipulacje. My mamy bardzo czytelne zapisy Konstytucji RP. Władza zwierzchnia należy do Narodu pisanego wielką literą, czyli nas wszystkich, wyborców. Obywateli Rzeczpospolitej, którzy mają prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej - twierdzi Paweł Mucha.



Minister Mucha dodał, że spodziewa się kolejnych prowokacji szkalujących prezydenta Andrzeja Dudę ze strony niemieckich mediów funkcjonujących w Polsce.



- Już się mówi o tym, że takie publikacje mają mieć miejsce w czwartek, czy w piątek. Jestem przekonany, że Polacy nie poddadzą się takiej manipulacji. Będą zdecydowanie wybierać rozsądnie; natomiast sam Rafał Trzaskowski, który pokazuje, że nie potrafi zarządzać miastem stołecznym Warszawą, skupia się na walce politycznej metodami takimi, które moim zdaniem, są niegodne. A mamy w Warszawie sytuację, kiedy nie ma bezpieczeństwa w sferze komunikacji, kiedy spółki niemieckie, którym to zlecono, nie potrafią zabezpieczyć bezpieczeństwa pasażerów. To jest wyzwanie, któremu nie podołał jako prezydent Warszawy - uważa Mucha.



Niemcy w Polsce są właścicielami kilkudziesięciu tytułów prasowych i portali. W Niemczech na 650 tytułów prasowych tylko w trzech gazetach kapitał zagraniczny ma mniejszościowe udziały. W Zachodniopomorskiem Niemcy są udziałowcami Głosu Szczecińskiego.