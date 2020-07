Patriotyczny mural zniszczony w Przecławiu [ZDJĘCIA]

W piątek nad ranem nieznani sprawcy zniszczyli patriotyczny mural w Przecławiu wykonany przez młodzież. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

- Tak wygląda tolerancja w wykonaniu barbarzyńców spod znaku LGBT - mówi Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskich Wartości. - Był to kolejny mural na Przecławiu wykonany przed tzw. młodzież trudną, która teraz przekształciła się w tak bardzo wartościowych ludzi. Część z nich trafiła do Wojska Polskiego i broni naszych granic i nas. Ale widocznie nie jest to doceniane, że można trudniejszych ludzi wyciągnąć, podać im rękę i zrobić z nich porządnych obywateli. Lepiej być teraz nijakim, nietolerancyjnym, mówiącym, że się jest tolerancyjnym.



Mural został sfinansowany z pieniędzy zebranych przez Fundację Polskich Wartości i gminę Kołbaskowo.



Wojciech Woźniak uważa, że to, co się stało "pokazuje prawdziwe oblicze ludzi związanych z ideologią LGBT". - To są zakłamani ludzie, którzy cały czas na ustach niosą miłość i tolerancję, a tak naprawdę nie szanują niczego. Teraz niektórzy mogą się obudzić i zobaczą, co to znaczy tolerancja w wykonaniu tych ludzi, którzy ciągle niosą na sztandarach napis tolerancja, miłość, wolność, demokracja. Zobaczą, co to jest z ich strony, jak oni nie potrafią szanować niczego i nikogo, bo najbardziej na muralu przeszkadzał im Piłsudski, Sobieski i "Bóg, Honor, Ojczyzna" - powiedział Woźniak.



W ubiegłą sobotę nieznani sprawcy zdewastowali Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Stargardzie. To akt barbarzyństwa - mówiła w niedzielę w Stargardzie marszałek Sejmu Elżbieta Witek, wyrażając nadzieję, że podobne sytuacje będą potępiane.