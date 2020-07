Kontrole SM skuteczne - maseczki na twarzach w komunikacji miejskiej i w galeriach

Kontrole zarówno w sklepach, jak i w autobusach i tramwajach potrwają do odwołania. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pasażerowie autobusów i tramwajów zaczęli nosić maseczki podobnie jak i klienci galerii handlowych - to po kontrolach szczecińskiej Straży Miejskiej.

W komunikacji miejskiej posypało się kilka mandatów - w sklepach na razie strażnicy pouczają mieszkańców.



Jeszcze kilka tygodni temu, przed kontrolami, mało kto nosił maseczki - mówi Joanna Wojtach, rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie.



To się zmieniło.



- Nasze kontrole spowodowane były tym, że do straży miejskiej wpływało wiele skarg, zwłaszcza od mieszkańców przestrzegających przepisów i skarżących się na innych, którzy tego nie robili. Patrole kierowane były w konkretnym celu. Ale kilka tygodni intensywnych działań sprawiło, że w tej chwili możemy pochwalić mieszkańców, że coraz bardziej biorą sobie do serca nasze apele - powiedziała.



Kontrole będą jednak dalej prowadzone.



- Ciągle trwamy w stanie epidemii i obowiązek zakrywania nosa i ust w dalszym ciągu istnieje - dodaje.



Kontrole będą prowadzone do odwołania.