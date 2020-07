Sztandar Solidarności Pomorza Zachodniego w CD Przełomy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Historyczny sztandar pierwszej Solidarności trafił na wystawę do Centrum Dialogu Przełomy. Sztandar wypożyczyła Solidarność 80, do której należał po 1989 roku.

Będzie on pokazywany na razie w internecie, później zostanie udostępniony publiczności - zapowiada Agnieszka Kuchcińska-Kurcz z Centrum Dialogu Przełomy.



- "Solidarność", oczywiście na naszym sztandarze jest "Region Pomorze Zachodnie". Na drugiej stronie przepiękny ryngraf ze zbiorów Bogdana Walknowskiego, historyczny orzeł, na piersiach Matka Boska, tak że symbole bardzo ważne dla Polaków - opisuje Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.



Sztandar był wielkim symbolem przez cały stan wojenny. Szukała go komunistyczna Służba Bezpieczeństwa.



- Najważniejsza historia to są lata 80., po wybuchu stanu wojennego. On "skakał" z mieszkania do mieszkania bo faktycznie tu "koledzy z SB" ścigali, chcieli go złapać, ten sztandar. Przetrwał do roku 1989. Wtedy już Jurczyk go przejął i już nie oddał. Jak się rozłamała Solidarność, to już nie oddał tamtym. Tak to zostało u nas... Cały czas był ukrywany i bardzo ścigany przez esbecję - wspomina Kazimierz Sikora z Solidarności 80.



Sztandar ufundowali szczecińscy rzemieślnicy. Jego uroczyste poświęcenie i przekazanie związkowi odbyło się 3 maja 1981 roku. Uroczystość miała miejsce w Teatrze Letnim.