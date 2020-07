Hamaki i leżaki dla szczecinian w ramach SBO. źródło: https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/mieszkancy/hamaki-miejskie-i-lezaki-dla-szczecina

Żadna z firm nie była zainteresowana dostawą i montażem hamaków w Parku Żeromskiego i Kasprowicza. To zwycięski projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Chętni mieli czas do dzisiaj, do godz. 11, aby złożyć oferty.

Jednak jak podaje jednostka realizująca projekt - Zakład Usług Komunalnych - nikt się nie zgłosił. Miasto musi szukać dalej.