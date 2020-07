Radni dyskutowali o zmianach w al. Wojska Polskiego. Decyzji brak

Nikt z miasta nie skomentował też propozycji ewentualnych korekt istniejącego planu przebudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin/Archiwum]

Od dyskusji o atakujących drzewa grzybach, przez analizę stanu zacienienia alei Wojska Polskiego, po rozmowę o ewentualnych zmianach istniejącego projektu przebudowy ulicy - szczecińscy radni przez ponad trzy godziny zastanawiali się co zrobić z petycją Społecznej Straży Ochrony Przyrody. Efekt - każdy został przy swoim i nie zapadły żadne decyzje.

A chodzi o wycinkę 29 drzew, większość z nich uznano za chore: społecznicy przekonują, że to błąd, z kolei miasto tłumaczy, że roślin nie da się uratować. Projektant Jacek Szewczyk szczegółowo analizował ich stan.



- Klon ma ułamany jeden z dwóch przewodników, rozszerzoną nasadę pnia, widoczne niezdrowe przebarwienie liści w sezonie letnim - podkreśla Szewczyk.



Urząd tłumaczy, że zostaną 33 stare drzewa plus, w ramach remontu, zaplanowano posadzenie kolejnych 148, na przykład platanów.



Helena Frejno odpowiadała, że chodzi o drobne korekty projektu i próbę uratowania przeznaczonych do wycinki okazów.



- Platany, które nam pokazano na wizualizacji, które mają rosnąć w osi ulicy przecież to jest widok, jaki te drzewa osiągną za 80 lat. Ja na pewno tego nie dożyję. Może część z państwa tego dożyje - mówiła Frejno.



Ostatecznie radni nie ustalili niczego wiążącego. Nikt z miasta nie skomentował też propozycji ewentualnych korekt istniejącego planu przebudowy śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Prace mają rozpocząć się w przyszłym roku.