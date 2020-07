Terytorialsi dostali nowoczesną broń [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szybsza, skuteczniejsza i bardziej niezawodna - taka jest nowa broń terytorialsów. To karabinek Grot.

Jak mówi dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Grzegorz Kaliciak, jest to jedna z najnowocześniejszych broni dostępnych na rynku.



- Jeśli porównywalibyśmy ją do kałasznikowa, to nie da się dokonać takiego porównania. To są bronie innych generacji. Ma możliwość dopasowywania różnych przyrządów optycznych, celowniczych, latarek. Jest przystosowana do nowoczesnych technologii - powiedział płk Kaliciak.



Grot to karabinek, który jest produkowany w Polsce. Jak podkreślał rzecznik prasowy Fabryki Broni "Łucznik", Dominik Łodygowski, w jej projektowaniu pomagali żołnierze.



- Jest to produkt, który powstawał we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Broń niezniszczalna, bardzo łatwa przede wszystkim w użytkowaniu, ergonomiczna, niezawodna - komplementował Łodygowski.



14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej powstała w październiku ubiegłego roku.