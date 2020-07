Szefowa Kancelarii Prezydenta RP: Opozycja trochę, jak rozkapryszone dziecko

Minister Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Niestety opozycja wciąż przekracza pewne granice i jej zachowania utrzymują się w tonie agresji - powiedziała w "Popołudniowej Przeplatance" minister Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

W ten sposób odniosła się do opinii niektórych polityków, którzy nie mogą pogodzić się z wygraną Andrzeja Dudy i twierdzą, że wybory były przeprowadzone w sposób nieuczciwy.



- Mam nadzieję, że te emocje z czasem opadną. Oczywiście, że pozostanie część ludzi, którzy będą ciągle kwestionować rzeczywistość, w której funkcjonują. Chociaż tyle mówią o demokracji, nie będą potrafili uznać demokratycznego przecież wyboru. Natomiast myślę, że większość ludzi po prostu ochłonie, uspokoi się, emocje opadną. Przed nami teraz długi okres bez żadnych wyborów - powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta PR.



Halina Szymańska dodała, że jest szansa na pojednanie z opozycją, pod warunkiem że będzie w stanie uznać prawo innych do myślenia inaczej.



- Z jednej strony, jest taka dziwna sytuacja, bo ta strona opozycyjna mówi tyle o hejtowaniu. Tutaj odnosi się do wyborców pana prezydenta jako do biomasy. Jestem elementem tej biomasy. Nie czuję się z tego tytułu urażona. Całkiem dobrze mi w takim towarzystwie. Natomiast pomimo, że mówią również o demokracji, nie szanują wyników demokratycznych wyborów. Trochę zachowują się, jak rozkapryszone dziecko, które w momencie, kiedy nie dostaje tej zabawki, którą sobie wymyśliło, to reaguje płaczem, krzykiem i złością - powiedziała Halina Szymańska.



Prezydent Andrzej Duda wygrał wybory uzyskując 51,03 procent poparcia.