W Wolinie powstaną pracownie iPadowe dla uczniów [ZDJĘCIA]

Wolin ma pomysł, jak wykorzystać tablety, które gmina zakupiła w ramach dofinansowania na edukację zdalną. Powstaną pracownie, które będą mogły działać w każdym miejscu.

Jak podkreśla Jarosław Mikołajczyk, zastępca burmistrza Wolina, trudno dziś przewidzieć, jak szkoła będzie wyglądać we wrześniu, ale gmina chce być gotowa na różne scenariusze.



- One nie mają służyć tylko do zdalnego nauczania. By były prawidłowo wykorzystywane i z pełnymi ich możliwościami, to zależy od tego, czy dzieci w trakcie roku szkolnego nauczą się je obsługiwać. Wymyśliliśmy sobie, że stworzymy pracownie iPadowe, przygotowujemy do tego nauczycieli - dodaje Mikołajczyk.



Nauczyciele będą szkoleni, aby móc w pełni wykorzystywać możliwości urządzeń. - Można tam przeprowadzić sekcję żaby, zapoznać się z różnymi typami dinozaurów, zobaczyć jak wzrasta roślinka czy jak wybucha wulkan. To wszystko odbywa się na stole, gdzie tworzymy sobie rozszerzoną rzeczywistość. To wszytko jest trzywymiarowe, można to obejść dookoła - tłumaczy Mikołajczyk.



Jeśli szkoły będą musiały znowu przejść na nauczanie zdalne, kilkadziesiąt iPadów trafi do najbardziej potrzebujących wsparcia rodzin.