Na Inie powstaną nowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

Na rzece Inie powstaną nowe i o lepszych parametrach zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Koszt inwestycji to 23 miliony złotych. We wtorek uroczyście poinformowano o rozpoczęciu przygotowań do budowy.

- Inwestycja będzie realizowana głównie na odcinku Iny płynącej przez Stargard - mówi Szymon Sroczyński z Zarządu Zlewni Wód Polskich. - Na prawym brzegu rzeki zostanie wykonana ścianka szczelna, począwszy od kilometra w dół rzeki, aż do oczyszczalni ścieków w Stargardzie. Zostanie odbudowana i wybudowana pełna zabudowa infrastruktury mającej na celu przeciwdziałanie przeciwpowodziowe.



- Jest szansa, że po ukończeniu tej inwestycji Stargard zyska nowe tereny rekreacyjne dla mieszkańców - przekonuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach.



- To jest początek spełnienia mojego kolejnego marzenia, jako mieszkańca Stargardu, o przywróceniu Iny mieszkańcom Stargardu. Ta inwestycja, wielka, bardzo duża inwestycja, której głównym celem są oczywiście kwestie melioracyjne, kwestie zabezpieczenia przeciwpowodziowego spowodują to, że Ina staje się piękniejszy miejscem, bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców Stargardu - tłumaczy Michał Jach.



Został już wyłoniony wykonawca inwestycji. Firmy, które będą realizować budowę mają też wykonać jej projekt. Część umocnień Iny powstanie również w okolicach Goleniowa.