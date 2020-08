Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

COVID-19 wykryto u kilku osób sprzedających na rynkach w przygranicznych Słubicach.

Właściciele stoisk oraz ich pracownicy czekają teraz na wyniki testu na obecność wirusa. Jeżeli ten okaże się negatywny, to już w czwartek lub piątek targowiska wrócą do funkcjonowania. Próbki do analizy muszą oddać wszyscy - inaczej nie będą mogli wrócić do pracy. Dokładnie chodzi o pracowników trzech słubickich targowisk.



Na terenie tamtejszego powiatu odnotowano 14 przypadków zakażenia COVID-19.