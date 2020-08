Alkohol przy kołobrzeskim molo. Za i przeciw...

W kompetencji radnych znajduje się wyznaczanie miejsc, w których spożywanie alkoholu "pod chmurką" jest legalne. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Okolice kołobrzeskiego molo to miejsce, w którym mieszkańcy i turyści często piją alkohol. Chociaż dzieje się tak od lat, nadal za wypicie piwa nad morzem grożą mandaty.

Już w 2018 roku miasto przeprowadzało konsultacje z mieszkańcami, którzy wykazali, że chcą zalegalizowania alkoholu przy molo. Na taki krok władze miasta się jednak nie zdecydowały.



Miejski radny Dariusz Zawadzki wskazuje, że alkohol w tym miejscu i tak jest obecny, a jego zalegalizowanie niosłoby ze sobą konieczność uporządkowania tego terenu.



- Żeby to miejsce zalegalizować, a w ślad za tym: uporządkować, czyli umieścić tam toi-toie, postawić pojemniki na śmieci w zwiększonej ilości, ucywilizować to miejsce wzorem innych miast. Bo to nie jest tak, że my odkrywamy Amerykę - zaznaczył Zawadzki.



Radny złożył w tej sprawie interpelację, po której urzędnicy zwrócili się o opinię do policji.



Tomasz Kwaśnik, rzecznik kołobrzeskiej komendy mówi, że mundurowi są przeciwni legalizacji alkoholu w tym miejscu.



- Policjanci wydali opinię negatywną. Odnotowaliśmy kradzieże, pobicia i posiadanie środków odurzających właśnie w rejonie kołobrzeskiego mola. Najczęstszymi interwencjami, które były przeprowadzone to zakłócanie ciszy nocnej, głównie przez odtwarzanie muzyki, awantury... - wyliczał Tomasz Kwaśnik.



Temat ma stanąć na forum Rady Miasta. To właśnie w kompetencji radnych znajduje się wyznaczanie miejsc, w których spożywanie alkoholu "pod chmurką" jest legalne.

