„Wakacyjna Stacja Radia Szczecin” w Stargardzie

Graf. Łukasz Rabikowski [Radio Szczecin]

Akcja „Wakacyjna Stacja Radia Szczecin” trwa. W sobotę odwiedzimy rynek w Stargardzie.

Tuż po 10 zapraszamy do samego serca Stargardu. Odkryjemy tajemnice tego miejsca, porozmawiamy o tym, jak zostać archeologiem w jedno popołudnie i poszukamy postapokaliptycznych akcentów. Do tego czeka na was dużo muzyki i radiowych gadżetów. Do zobaczenia na miejscu i do usłyszenia w "Aktywnej Sobocie" Radia Szczecin.



Relacji z wydarzenia szukajcie na naszej stronie oraz radiowym facebooku i instagramie.



To kolejna "Wakacyjna Stacja Radia Szczecin" po Wolinie, Świnoujściu i Barlinku.