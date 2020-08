Fot. pixabay.com / leo2014 (CC0 domena publiczna)

Goleniowscy urzędnicy przypominają o nakazie noszenia maseczek.

Mieszkańcy, którzy przyjdą do Urzędu Gminy i Miasta bez zakrytej twarzy, będą mogli być obsłużeni jedynie w Biurze Obsługi Interesanta. Nie wejdą już do biur poszczególnych wydziałów.



Władze miasta ostrzegają, że w razie niestosowania się do tych zasad - będą powiadamiać służby.