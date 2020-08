Dewastacja w Myśliborzu

Fot. Danuta Patkowska

Minionej nocy w Myśliborzu nieznani sprawcy zdemolowali tablicę upamiętniającą 96 ofiar katastrofy smoleńskiej.

Próbowano oderwać ją od kamienia, do którego został przymocowana - mówi Danuta Patkowska, radna powiatu myśliborskiego.



- Mieszkańcy Myśliborza zadzwonili z informacją, że jest uszkodzona tablica smoleńska, która jest umieszczona na kamieniu przed wejściem głównym do starostwa w Myśliborzu. Są oberwane wszystkie elementy cementowe, zostały jeszcze tylko śruby - relacjonowała.



Tablica została umieszczona na kamieniu przed starostwem powiatowym dwa lata temu.



- To straszny wandalizm, jestem tym zbulwersowana i przerażona. Mimo tego, że kilkaset osób wchodziło dziś do starostwa nikt nie zareagował, nikt nie powiadomił policji - dodała.



O zdarzeniu została poinformowana policja.